Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? MEB 2025 2026 eğitim takvimine göre okullar Eylül’ün kaçında açılacak?

        Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? MEB 2025 2026 eğitim takvimine göre okullar Eylül'ün kaçında açılacak?

        İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri büyük bir heyecanla okulların açılmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair çalışma takvimini yayımladı. Bu takvimle birlikte, okulların açılış tarihi, ara tatil tarihleri, sömestr tatili ve eğitim yılının sona erme tarihi gibi önemli detaylar da netleşmiş oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte, Eylül ayının kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 11:25 Güncelleme: 21.08.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Okulların açılmasına kısa süre kaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan ve 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı’na dair detayları içeren "Çalışma Takvimi" konulu genelge, Türkiye genelindeki tüm illere gönderildi. Peki Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? MEB 2025 2026 eğitim takvimine göre okullar Eylül’ün kaçında açılacak?

        • 2

          2025-2026 DÖNEMİ OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

          Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa adım atacak minikler için ise 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum haftası düzenlenecek.

          Öğretmenler ise yeni döneme 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

          MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

          2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

          Öğrenciler, yarıyıl tatiline ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü girecek ve bu tatil 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        • 3

          İKİNCİ DÖNEM TATİL TARİHLERİ

          İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sonlanacak.

          Bu dönemdeki ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026?

          Okullar 26 Haziran tarihinde kapanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"
        "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"
        Sony PS5'e zam! Türkiye etkilenir mi?
        Sony PS5'e zam! Türkiye etkilenir mi?
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı!
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Habertürk Anasayfa