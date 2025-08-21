Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? MEB 2025 2026 eğitim takvimine göre okullar Eylül'ün kaçında açılacak?
İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri büyük bir heyecanla okulların açılmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair çalışma takvimini yayımladı. Bu takvimle birlikte, okulların açılış tarihi, ara tatil tarihleri, sömestr tatili ve eğitim yılının sona erme tarihi gibi önemli detaylar da netleşmiş oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte, Eylül ayının kaçında?
- 1
Okulların açılmasına kısa süre kaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan ve 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı’na dair detayları içeren "Çalışma Takvimi" konulu genelge, Türkiye genelindeki tüm illere gönderildi. Peki Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? MEB 2025 2026 eğitim takvimine göre okullar Eylül’ün kaçında açılacak?
- 2
2025-2026 DÖNEMİ OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa adım atacak minikler için ise 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum haftası düzenlenecek.
Öğretmenler ise yeni döneme 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
Öğrenciler, yarıyıl tatiline ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü girecek ve bu tatil 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
- 3
İKİNCİ DÖNEM TATİL TARİHLERİ
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sonlanacak.
Bu dönemdeki ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026?
Okullar 26 Haziran tarihinde kapanacak.
-