Okulların açılmasına kısa süre kaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan ve 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı’na dair detayları içeren "Çalışma Takvimi" konulu genelge, Türkiye genelindeki tüm illere gönderildi. Peki Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? MEB 2025 2026 eğitim takvimine göre okullar Eylül’ün kaçında açılacak?