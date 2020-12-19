Uzaktan eğitim uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? Soruları milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. 4 Ocak'ta sona erecek olan uzaktan eğitim bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla uzatıldı. Konuyla ilgili detayları Bakan Ziya Selçuk açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB SON DAKİKA UZAKTAN EĞİTİM KARARI

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 4 Ocak'ta okulların tümüyle açılması kararı alınması, süreç ve verilerin bunu göstermesi durumunda, hazır olduklarını ama kısmen açılması ile ilgili bir durum söz konusu olursa da hangi yaş grupları, hangi okullar olacağı ile ilgili gereken hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Hazırlık senaryoları içinde yarıyıl tatilinin öne alınmasının da söz konusu olup olmadığı sorulan Selçuk, "Tabi var. Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır." diye konuştu.