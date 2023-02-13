Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Okullar ne zaman açılacak, 20 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Özer'den son dakika açıklaması! 2.Dönem başlangıç tarihi hangi gün? 71 il ve 10 afet bölgesi için okul açılış tarihleri

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer'den son dakika açıklaması! İşte, 71 il ve 10 afet bölgesi için okul açılış tarihleri...

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem 10 ilde büyük hasara neden oldu. 10 ili vuran depremin ardından yurt genelinde eğitim öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde 1 Mart'a ve 71 ilde ise 20 Şubat'a işaret edilmişti. Binlerce ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi 2.döneme başlayacakları tarihi merak ediyor. İşte, 71 ilde ve deprem bölgesindeki 10 ilde okulların açılma tarihleri...

Giriş: 13.02.2023 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki yıkıcı depremin ardından 81 ilde eğitim öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilde okulların 20 Şubat Pazartesi günü açılacağını açıklamıştı. Deprem bölgesindeki 10 ilde ise okulların açılacağı tarih için 1 Mart'a işaret edilmişti. Bakan Özer'den yeni son dakika açıklaması geldi. İşte, 71 il ve afet bölgesindeki 10 ilde okulların açılacağı tarihe ilişkin merak edilenler ve güncel açıklamalar...

  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamalarında bulunmuştu. Bakan Özer "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

  • "71 İLDE EĞİTİMİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLATACAĞIMIZI AÇIKLAMIŞTIK"

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

  • "DEPREM BÖLGESİNDE 1 MART'TA EĞİTİM BAŞLAYACAK DEMEDİK"

    Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de.

  • "10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARAMIYORUZ"

    Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız.

     

    10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık.

  • "YENİ ÖĞRETMENLER DE ATAYACAĞIZ"

    İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.

  • AİLESİNİ KAYBEDEN ÖĞRETMENLER

    O öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz. Aynı zamanda psikososyal destekle ilgili de destekleri veriyoruz.

  • SINAV TARİHLERİ

    Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

    Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz.

     

    Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.