Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 20 Kasım-4 Ocak tarihlerinden itibaren uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı. Peki, okullar 4 ocak'ta açılacak mı?

MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk: "Salgın düşüş eğiliminde ancak yeterli değil. Bunların hepsini her şekilde değişikliği dikkate alacak şekilde düşünüyoruz. 4 Ocak iyimser bir tahmin, esnek bir yapı ile ilerliyoruz. Salgının durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız. Yarın okul açılsın denilirse biz her şeye hazırız. Risk varsa biz orada yokuz.

Okulların açılması dikkatli olunmasına bağlı, biz hazırız. Okulların açılması benim açımdan o kadar önemli ki, velilerimiz, öğretmenlerimiz çok yoruldu. Uzaktan eğitim kat kat zordur. Farklı görüşlere sahip bilim insanlarıyla görüşmeler yaptıkça o zaman tablo daha çok netleşiyor. Ben tıp alanında uzman değilim. Her kesimin görüşünü almak zorundayız. Yaptığımız şey sadece bu.

Bütün koşullar bütün dünyada farklılaşabiliyor. Örneğin bazı ülkelerde savaş olabiliyor. Her zaman farklı sıkıntılar olabiliyor. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin sadece ders çalışarak değil, bir takım el becerileri, farklı zaman geçirmeleri, kitap okumaları daha önemli. Kendini geliştirmek için. Kaynaklar konusunda desteğimiz devam ediyor.

EBA destek merkezleri çok daha işlevsel hale gelecek. Çok çok çalışmaktan söz etmiyorum, devamlı çalışarak bu sınavlara hazırlanmalarını tavsiye ederim. Her öğrenci de benzer koşullarda sınava girecek. Daha çok sabrederek, daha disiplinli çalışarak yol alacağını düşünüyorum."

SINAVLAR İPTAL

4 Ocak 2021'e kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak. Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.

CANLI SINIF UYGULAMALARI

Uzaktan eğitim sürecinde EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor.

EBA internet portalı, 1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikle öğrencilerin kullanımında olacak. EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru öğretmen ve öğrencilere sunuluyor.

Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor.