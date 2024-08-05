Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 MEB takvimine göre okulların başlangıç tarihi

Milyonlarca öğrenci yaz tatiline devam ederken okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. MEB'in yeni dönem eğitim öğretim tarihini açıklamasıyla "Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları öğrenciler tarafından gündeme geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, detaylar...