Okulların ne zaman açılacağına ilişkin aramalar yeniden başlamış durumda. Yaz tatilinin keyfini çıkarmaya devam eden öğrenciler ve veliler şimdiden; okullar ne zaman açılıyor ve yaz tatilinin bitimine kaç gün kaldı aramaları yapıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...