"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı MEB takvimi ile netleşti. Eylül ayının ilk haftasının geride kalması ile birlikte şu an anaokulları ve 1.sınıflar uyum haftası dolayısıyla eğitimlerine başladılar. İlkokul, ortaokul ve liseler için ise okulların açılış tarihi belli oldu. Peki; Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024 2025 takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi ne zaman?