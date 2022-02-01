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Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil süresi uzuyor mu? MEB'den son dakika yarıyıl tatili açıklaması! Sömestr tatili uzadı mı?

Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil süresi uzuyor mu? MEB'den son dakika sömestr tatili açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aylar öncesinden paylaşılan sömestr tatili, ara tatil ve dönem başlangıç tarihleri merak ediliyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ikinci dönemin ne zaman başlayacağını, yarıyıl tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda yarıyıl tatili Ocak ayında başladı. Omicron varyantına bağlı olarak koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddia edilmişti ancak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den iddialara yanıt geldi.

01.02.2022 - 10:57 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin merakla beklediği sömestr tatili 24 Ocak'ta başlamıştı. yarıyıl tatilinde ikinci haftanın sonuna gelinirken en çok araştırılan konulardan biri de Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil süresi uzuyor mu sorusunun cevabı oldu. 2021-2022 yarıyıl tatili tarihleri aylar öncesinden MEB tarafından duyurulsa da sosyal medyada koronavirüs etkisiyle yarıyıl tatilinin süresinin uzatılacağı söylentileri paylaşılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzatıldı mı sorularının cevaplarını verdi. İşte 2021-2022 MEB sömestr tatili kaç gün sorusunun cevabı ve ikinci dönemin başlayacağı tarih

  • 2022 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü kapandı. Okullarda ikinci dönem 7 Şubat günü açılacak.

    Kar yağışının etkisiyle 15 tatilin uzatılmayacağı, 15 tatilin 6 Şubat Pazar gecesi sona ereceği ve öğrencilerin 7 Şubat Pazaretsi günü dersliklere geri döneceği açıklandı.  

  • 2. ARA TATİL NE ZAMAN?

    2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.

  • 15 TATİL UZAYACAK MI?

    Kar yağışı ya da koronavirüs etkisiyle 15 tatilin uzatılmayacağı, 15 tatilin 6 Şubat Pazar gecesi sona ereceği ve öğrencilerin 7 Şubat Pazaretsi günü dersliklere geri döneceği açıklandı.  

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