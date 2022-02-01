İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin merakla beklediği sömestr tatili 24 Ocak'ta başlamıştı. yarıyıl tatilinde ikinci haftanın sonuna gelinirken en çok araştırılan konulardan biri de Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil süresi uzuyor mu sorusunun cevabı oldu. 2021-2022 yarıyıl tatili tarihleri aylar öncesinden MEB tarafından duyurulsa da sosyal medyada koronavirüs etkisiyle yarıyıl tatilinin süresinin uzatılacağı söylentileri paylaşılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzatıldı mı sorularının cevaplarını verdi. İşte 2021-2022 MEB sömestr tatili kaç gün sorusunun cevabı ve ikinci dönemin başlayacağı tarih