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Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? MEB 2022 İlkokullar, ortaokullar, liseler ve okullarda yüz yüze eğitim yerine online eğitime mi geçilecek?

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Vaka sayılarında büyük artış yaşanırken okullar kapanacak mı sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Veliler ile beraber ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler tarafından okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi şeklinde birçok konuya ilişkin bilgi edinilmeye çalışılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair açıklamalarda bulundu.

07.01.2022 - 11:32 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Okullar kapanacak mı? Artan koronavirüs vaka sayısı ile beraber akıllara gelen ilk sorulardan birisi de "Okullar kapanacak mı?" olarak öne çıkıyor. Öğrenciler ile beraber velileri, yüz yüze eğitime dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında, okullar kapanacak mı sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, yüz yüze eğitimde son durumu açıklarken ara tatil ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

    OKULLAR KAPANACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, "Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi?" sorusuna ilişkin çok net bir mesaj verdi. Bakan Özer, okullarda yüz yüze eğitime dair şunları söyledi:

  • Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı ve son Kovid-19 vaka sayılarının hatırlatılarak, Bakanlığın bu süreçte yüz yüze eğitimle ilgili planlamalarının sorulması üzerine Özer, 6 Eylül'den itibaren başlattıkları yüz yüze eğitimde sınıf bazlı uygulamayı çok başarılı şekilde yürüttüklerini ifade etti.

    Kovid-19'a karşı tüm dünyada aşı, maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulandığını, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde süreci çok başarılı bir şekilde yönettiklerini ifade eden Özer, "Türkiye genelinde 850 bin sınıf var. Bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfımızda Kovid-19 veyahut yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi." bilgisini verdi.

    ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI YÜZDE 94

    Şu an için Bakanlık olarak alarm verecekleri bir durumun olmadığının altını çizen Özer, "Süreci yakinen izliyoruz. Ve eğer belli bir aşamaya belli bir eşiğe gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Sağlık Bakanlığı ile görüşürüz, Sağlık Bilim Kurulu ile tüm önlemleri tekrar gözden geçirebiliriz ama başlangıç noktasındayız. Okullar ilk açılması gereken, son kapatılması gereken yerlerdir ve bir kapatma yapılacaksa ilk başlanacak yer okul değildir." diye konuştu.

    Bu süreçteki en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu söyleyen Özer, en az 2 doz aşı olmuş ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranının yüzde 94, 3 doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 41 olduğunu ve 4 doz aşı olmuş öğretmen oranlarının da sürekli arttığını aktardı.

  • OKULLAR KAPANACAK MI?

    Yüz yüze eğitimin önemine dikkati çeken Özer, okulların kapanmasının istenmediğini ifade ederek, "Bu noktaya gelinmiş olması ve toplumda bir mutabakatın ortaya çıkmış olması hakikaten son derece sevindirici. Bu, Omicron dalgasına duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor. Süreci yakından takip ediyorsun. Zaten burada 2 haftalık bir sürecimiz kaldı. Biliyorsunuz 2 hafta sonra yarıyıl tatili devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

    "71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış hiçbir okulumuz bulunmuyor"

    Yarıyıl tatilinin bir hafta erkene çekilmesi ve uzatılması ihtimalinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Özer, şöyle devam etti: "Bu sık sık konuşuldu, şu an için gündemimizde yok. Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz. Eğer gerekirse bu önlemi alabiliriz ama şu an için bizim bilimsel davranmamız gerekiyor. Yani verili bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Şu andaki elimizdeki veriler, yüz yüze eğitime ara vermeyi veya 1 hafta tatili öne getirmeyi gerektirmiyor."

    Şu an Kovid-19 kaynaklı kapanan sınıf sayılarına dikkati çeken Özer, Omicron varyantı olmadan bu sayının 10 binlere çıktığını gördüklerini belirterek, "71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'un bu hızlı yayılımına rağmen. Şu andaki verimiz bu ama bunlar haftaya değişir, bakarız, değerlendiririz. Sağlık Bakanlığımızla istişare ederiz Sağlık Bilim Kurulu ile istişare ederiz, buna göre yeni planlamalar yapabiliriz ama şu an için üzgünüm, eğer birileri tatil bekliyorsa yüz yüze eğitime devam ediyoruz." diye konuştu.

  • OKULLAR KAPANIR MI, BELLİ OLDU MU? 

    Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca; "6. Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir." dedi

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

    Okulların ve yüz yüze eğitimin akıbeti sık sık gündeme geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında açıklamada bulunarak, ''Koronavirüs salgını insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi de salgın omicron varyantıyla kapımıza dayandı. Yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'' dedi.

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