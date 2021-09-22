Koronavirüs vaka sayılarının hızla yükselmesi "Okullar kapanacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer koronavirüs vaka veya temaslıların tespit edilmesi nedeniyle yüz yüze eğitime başlayan 198 sınıfta online eğitime dönüldüğü açıkladı. İşte Bakan Özer'in yüz yüze eğitim açıklaması...

OKULLAR KAPANACAK MI?

TRT Haber canlı yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda yüz yüze eğitime dair bir haftalık yüz yüze eğitimden sonra 850 bin dersliğin sadece 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi.

Türkiye'de, 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okul bulunduğunu belirten Özer, "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor." dedi.

Velilerin cep telefonları üzerinden kurduğu gruplarda "ekim ayında okulların kapanacağı" yönünde iddiaların yer aldığının belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Ama eğitime ara verilmedi. O öğrencilerimiz için de dijital platformlarda eğitim devam ediyor. Vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız; okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir millî güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar, çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe, en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakârlık yapması gerekiyor." dedi.