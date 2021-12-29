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Okullar kapanacak mı 2022? Okullar online mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar kapanıyor mu son dakika

Okullar kapanacak mı 2022? Okullar online mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

Yeni seneye sayılı günler kala 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için ara tatil bekleyişi de başladı. Covid-19 salgını nedeniyle vaka sayılarının hızla yükselmesi ve Omicron varyantının çocuklar üzerinde daha etkili olduğu yönündeki haberlerin çıkması okullarda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğinin araştırılmasına neden oldu. Okullar kapanacak mı 2022? Okullar online mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

29.12.2021 - 15:35 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bilindiği gibi 2021-2022 Eğitim Öğretim senesine okullarda yüz yüze eğitime başlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 24 Ocak 2022 tarihinde sömestr tatiline çıkacak. 4 Şubat 2022 tarihinde yeniden derslerine dönecek olan öğrenciler ve veliler okullar kapanıyor mu, okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek mği sorularına yanıt yarıyor. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de pozitif vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. İşte Okullarda online ve yüz yüze eğitime ilişkin son durum 

  • OKULLAR KAPANACAK MI?

    Vaka sayılarındaki artışın ardından okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesine yönelik söylentilere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2020 yılı mart ayından beri koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinde de büyük zorluklar yaşadık. Uzaktan eğitimin devam ettirilmesi önemlidir, ancak yüz yüze eğitim öğretim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Eylül ayının başından itibaren okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtık. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama il çapında kapanma düşünmüyoruz." demişti.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

  • Sağlık Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yüz yüze eğitime son vermesine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. 

  • Dünyadan çapında Omicron varyantıyla ilişkili haberlere yenileri eklenmeye devam ederken okullarda ve üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yapılan son açıklamalar dikkate alındığında yüz yüze eğitime devam edileceği anlaşılıyor. 

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