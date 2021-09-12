Okullar için önemli tavsiyeler

Yüz yüze eğitim başladı ve uzun bir aranın ardından çocuklar yeniden okula döndü. Okullarda eğitimin yüz yüze devam edebilmesi için sağlanması gereken koşullar ve hem öğretmenler ile okul çalışanlarına, hem de velilere düşen sorumluluklar var. Çocukların sosyal gelişimi ve ilerideki kuşaklar açısından okulların muhakkak açık kalması gerektiğini belirten Dr. Şirin Seçkin "İlk tavsiyem, 12 yaş üzeri çocuklar dahil, herkesin aşılarını tamamlaması" dedi.
"BAHÇEDE MASKEYE GEREK YOK"
Çocukların tüm gün maske takması ile ilgili kaygılara yanıt veren Seçkin, "Sınıfta mutlaka takılmalı ama bahçede gerek yok. Tam tersi mesafeyi koruyarak çocukların hava almaları gerekiyor" şeklinde konuştu. Dr. Şirin Seçkin okul bahçesinin küçük olması durumunda ise teneffüs saatlerinin okul yönetimi tarafından ayarlanabileceğini söyledi. Beden eğitimi dersinin en az diğer dersler kadar önemli olduğunu da belirten Seçkin "Bu süreçte çocuklar çok hareketsiz kaldı ve kilo aldı. Çocuklara fiziksel aktiviteyi öğretmeliyiz" dedi.
SAAT BAŞI 10 DAKİKA
Bu süreçte sınıfların havalandırılmasının önemine dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Güzel havalarda ne kadar pencere hatta kapı varsa hava sirkülasyonu açısından açık tutulmalı" dedi. Cereyan ya da rüzgardan korkmanın yersiz olduğuna değinen Seçkin "Esen hava iyi bir havadır. Çok soğuk havalarda ise sınıfların saat başı en az on dakika havalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"BİRLİKTE YERKLEN ÖĞRENİYORLAR"
Okullarda güvenli beslenme ortamı konusuna da değinen Seçkin, "Sınıfta tüm sınıf aynı anda yemiyorsa, 1,5 metrelik mesafe sağlanabiliyorsa sınıfta yenebilir" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Yemekhanesi müsait olan okullarda çocuklar yemekhanede yesin derim. Çünkü çocuklar beraber yemek yerken de birbirlerinden sebze yemeyi, çatal bıçak kullanmayı, sofra kurallarını öğreniyor" şeklinde konuştu.
"PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN"
Özellikle bu süreçte sağlıklı beslenmenin daha da önemli olduğunu vurgulayan Dr. Şirin Seçkin paketli gıdalardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtti. Seçkin "Kuruyemiş, yoğurt, meyve, sebze gibi gıdalarla çok sağlıklı bir beslenme çantası hazırlanabilir. Sağlıksız beslenen çocuk reflü olur ve her türlü hastalığa, virüse karşı açık olur" dedi. Dezenfektan konusunda da uyarıda bulunan Dr. Seçkin "Anormal dezenfektanlar sıkıp çocuklara zarar verebilecek maddeler kullanılmamalı. Çocuklar ellerini yıkasın su ve sabun gayet yeterli" ifadelerini kullandı.
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