Milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen tatil tarihleri netlik kazanırken, gözler MEB tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimine çevrildi. 12 Eylül tarihinde ders başı yapan öğrenciler yarı tatilini ve okulların ne zaman kapacanağıını araştırmaya başladı. Peki Okullar ara tatile ne zaman girecek? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman kapanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...