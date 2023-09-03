Eylül ayı geldi, okullarda ilk ders zili heyecanı başladı. Tatilde olan öğrenciler ve velileri merak içerisinde okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim takvimini açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve sömestr ne zaman? İşte detaylar...