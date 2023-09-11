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        Haberler Magazin Okullar açıldı, ünlüler çocuklarını ilk gün yalnız bırakmadı

        Ünlülerin çocukları okula başladı

        2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Ünlü isimler de okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 17:09 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:09
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        • 1

          BÜLENT PARLAK

          Oyuncu Bülent Parlak, okulun ilk gününde ikinci sınıfa başlayan kızı Lisa'nın yanındaydı.

        • 2

          EMRAH

          Şarkıcı ve oyuncu Emrah da oğlu okulun ilk gününde Elyasa ve kızı Eleysa'nın fotoğraflarını paylaştı.

        • 3

          ESRA AKKAYA

          Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan…

          Müdürümüzün güvenli ellerine bir kez daha bırakıyoruz Canlarımızı...

        • 4

          Bir dönemin fenomen dizisi 'Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı 'Şirin' karakteriyle tanınan Esra Akkaya, 2014 yılında evlat edinmişti. Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği bebeğe Can Alex adını vermişti.

        • 5

          SEDA ÜREN

          Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için başarılıyla, keyifle geçsin…

        • 6

          BERFU YENENLER

          Okula başladığım ilk gün okuldan kaçıp 6 saat parkta oynadığım için ailem kayboldum zannedip polis çağırmıştı. Hiçbir çocuğumuzun okul hayatı bana benzemesin mis gibi bir dönem olsun.

        • 7

          BEREN GENÇALP

          Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrenci arkadaşlarıma ve öğretmenlerime başarılar diliyorum.

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