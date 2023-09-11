Ünlülerin çocukları okula başladı
2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Ünlü isimler de okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmadı
- 1
BÜLENT PARLAK
Oyuncu Bülent Parlak, okulun ilk gününde ikinci sınıfa başlayan kızı Lisa'nın yanındaydı.
- 2
EMRAH
Şarkıcı ve oyuncu Emrah da oğlu okulun ilk gününde Elyasa ve kızı Eleysa'nın fotoğraflarını paylaştı.
- 3
ESRA AKKAYA
Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan…
Müdürümüzün güvenli ellerine bir kez daha bırakıyoruz Canlarımızı...
-
- 4
Bir dönemin fenomen dizisi 'Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı 'Şirin' karakteriyle tanınan Esra Akkaya, 2014 yılında evlat edinmişti. Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği bebeğe Can Alex adını vermişti.
- 5
SEDA ÜREN
Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için başarılıyla, keyifle geçsin…
- 6
BERFU YENENLER
Okula başladığım ilk gün okuldan kaçıp 6 saat parkta oynadığım için ailem kayboldum zannedip polis çağırmıştı. Hiçbir çocuğumuzun okul hayatı bana benzemesin mis gibi bir dönem olsun.
-
- 7
BEREN GENÇALP
Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrenci arkadaşlarıma ve öğretmenlerime başarılar diliyorum.