Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi katlandı

AA

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yaklaşık 20 bin kadar servisin ve çocuklarını özel araçlarıyla okula bırakan velilerin oluşturduğu araç yoğunluğu özellikle okul çevrelerinde dakikalarca trafiğin kilitlenmesine yol açıyor. Sabah saatlerinde işine gitmek veya çocuğunu okula götürmek isteyen kişiler, otobüs duraklarında ve yollardaki yoğunluk nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un trafik sorunu konusunda yaklaşık bir senedir uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Pandemide insanların toplu ulaşım yerine kendi araçlarını tercih ettiğini ifade eden Ilıcalı, bu şekilde trafiğe günlük 350 bin aracın ilave olduğunu, okulların açılmasıyla beraber hem trafikte hem de toplu ulaşımda anormal bir artış yaşandığını ve İstanbul'un birinci gündeminin bu olduğunu kaydetti.

- "İBB acil önlemler almalı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin acil olarak bazı önlemler alması gerektiğini belirten Ilıcalı, çok şeritli yollarda bir şeridin otobüslere ayrılmasını, deniz ulaşımına önem verilmesini, taksilerin dijitalleşerek mobil uygulamalarla yolcuyla bir araya gelmesinin sağlanması gibi çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Bu çözümlerin de yeterli olmayacağına değinen Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Geometrik düzeni bozuk yollar var, kavşaklar var, sinyalize kavşaklar var. Acil bunlara ait düzenlemeler yapılması lazım. Eğer bu tedbirler alınmazsa açık net olarak söyleyeyim üniversitelerin de açılmasıyla beraber İstanbul'da trafik tamamen kilitlenir, zorlamalı değil kilitlenir, büyük sıkıntılar yaşarız hep beraber. Bu şehirde 16 milyon insan yaşıyor, 15 milyon turist geliyor. Onun için de acil önlemlerin alınması gerektiğini bir kere daha belirtiyorum. Acil önlem şart, daha kötü günler bizi bekliyor."

Okulların açıldığı ilk gün yarım saat içerisinde trafikte yüzde 50 artış olduğuna dikkat çeken Ilıcalı, toplu ulaşımı ücretsiz yapmakla bu işlerin olmayacağını, acilen tedbirlerin alınması gerektiğini anlattı.

- Velilerden trafiği azaltmak için "özel araç yerine servis tercih edilsin" önerisi

Zeytinburnu'ndaki bir ilkokulda çocukları öğrenim gören veli Zeynep Kayatekin, servislerin trafik yoğunluğunu azalttığını belirterek, "Çünkü her veli kendi çocuğunu getirmek istediğinde daha çok yoğunluk oluyor. Benim evim yakın olduğu için trafik sorununu çok düşünmüyorum ama eşim işe giderken bu sorunu yaşıyoruz. Servislerin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Evi uzak olanlar araçlarını değil de servisleri kullanırlarsa daha iyi olur." değerlendirmesini yaptı.

Veli Fatma Akyol da çocuğunu okuldan kendisinin aldığını, okullarındaki servislerin henüz hizmete başlamadığını bu nedenle dolmuş kullandıklarını anlattı.

Okula 15 dakika mesafesi olan yolu, trafik nedeniyle 1 saatte gelebildiğini aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Dolmuşları artırmaları gerekiyor. Özel araçların trafiğe çok fazla çıkmaması lazım. Servislerin tercih edilmesi gerekiyor. Belediye otobüslerinin bu güzergahtan gitmemesi en büyük problem. Belediye otobüsü yok. Sadece bir dolmuş var Cevizlibağ olarak mavi tabelalılar. Başka hiçbir şey yok burada. '5 dakikada bir geçiyor.' diyorlar, 25 dakika bekliyorsun."

Okul çevresinde, yoğunluğu önlemek için zabıta ya da polis bulunması gerektiğini belirten Akyol, düzenleyici bir sistemin olması gerektiğini ifade etti.

- "Servisler için bir güzergah düzenlemesi yapılabilir"

Veli Serkan Sadal da İstanbul'daki servis sorununun yıllardır çözülemediğini söyledi.

Minibüs kullanarak, okula yaklaşık 45 dakikada ulaştıklarını anlatan Sadal, "Belki sadece servisler için bir güzergah düzenlemesi yapılabilir. Sadece servis şoförlerinin kullanabileceği yeni bir yol geliştirilebilir. Minibüsler, herkes Avrasya hattını kullandığı için burası maalesef çalışmıyor. Bugün farklı bir güzergah üzerinden geldik minibüsle. Yani güzergahın dışına çıkmak zorunda kalıyor minibüsler. Sabah aynı şekilde yaklaşık 49 dakikada geldik buraya. Bu arada okula maalesef geç kalmış olunuyor. Bir şekilde devletin bunu çözüme ulaştırması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Servis şoförü Sadık Öner, okulların açılmasıyla beraber trafikte yoğunluğun oluştuğunu söyledi. Öner, "Okulların açılmasıyla beraber servisler trafiğe çıktı. İstanbul trafiği zaten sıkıntılı, 25 bin araba da girince doğal olarak trafikte bir yoğunluk olur." dedi.

Öner, bazı öğrenciler okula yeni başladığı için okul önlerinde de yoğunluğun oluştuğunu anlatarak, "Bu okulda 500-700 öğrenci var, bunların velileri de gelirse 1400 kişi oluyor. Her okulda 5-6 servis aracı var, bazı okullarda 10-15 servis aracı var. Araçlar okula girip çıkarken ister istemez bu yoğunluğun içinden geçiyor. Bu durum da sıkıntı, dikkat etmek lazım." diye konuştu.

Servis şoförü İbrahim Yalçınkaya ise velilerin kendi araçlarıyla öğrencileri okula getirmesinden dolayı trafikte yoğunluğun oluştuğunu belirterek, "Had safhada sıkıntı çekiyoruz. Servisçiler olarak bütün arkadaşlarla sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah düzelir diye dua ediyoruz." dedi.

Servis hostesi Hatice Mirici, okul taşıtlarının aynı anda trafiğe çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Saat 9 girişli okullarda 8'de trafiğe çıkıyoruz, iş saatine denk geliyor. Trafik çok büyük problem, E-5'e bağlantılı ilçelerde sorun yaşıyoruz. Okul önlerine geldiğimizde, özel araçlarla veliler öğrencileri kendileri getiriyor, burada yoğunluk oluyor. Buna çözüm bulunması gerekiyor. Okulun önüne sivil araç sokmamak lazım. Çünkü çocuklar okula giriş çıkış yaparken bu yolu kullanıyor."