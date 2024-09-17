Okullar açıldı, bit endişesi başladı: Okul döneminde çocuğunuzda bitleri önlemenin püf noktaları!

HANGİ DURUMLARDA BİTTEN ŞÜPHELENMENİZ GEREKİR?

Kaşıntı: Saç bitinin en yaygın belirtisi kafa derisi, boyun ve kulaklarda kaşıntıdır. Bu, bit ısırıklarına karşı alerjik bir reaksiyondur. Bir kişi ilk kez bitlendiğinde, kaşıntı 4 ila 6 hafta boyunca ortaya çıkmayabilir.

Bitleri görebilirsiniz, ancak küçük oldukları, ışıktan kaçındıkları ve hızlı hareket ettikleri için genellikle fark edilmeleri zordur.