Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?

        Okullar 4 gün mü olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

        2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlarken gözler okulların 4 gün olacağı iddiasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların 4 gün, hafta sonu tatilinin 3 gün olacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Tekin'in açıklaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 12:05 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Okulların 4 gün, hafta sonu tatilinin ise 3 gün olacağı iddiaları gündemde yer almaya devam ediyor. Öğretmen mülakatları, sınıfta kalma, kayıt ücreti, seçmeli ders, yabancı dil ve akran zorbalığı gibi konulara ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Tekin "Artık okullarımızın kapanması dediğimiz süreci yaşayacağımız bir dönem olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. İşte Okullar 4 gün mü olacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

          Hafta sonu bir televizyon programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 4 gün okul, 3 gün tatil konusuna ilişkin şu açıklamaları yaptı;

          “Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki... Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz."

        • 3

          "KESİNLİKLE ASILSIZ BİR İDDİA"

          Bakan Tekin "Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok. Hatta o gün deprem bölgesinde bir yerdeydik. Bir çocuk ağlayarak geldi; 'Okullarımızı 4 güne düşürmüşsünüz.' Bunlar tamamen şehir efsanesi.” dedi.

        • 4

          MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

          1.dönem başlangıcı 11 Eylül 2023

          13-17 Kasım 2023 birinci ara tatil

          22 Ocak-2 Şubat yarıyıl (sömestr) tatili

          5 Şubat 2024 İkinci dönem başlangıcı

          8-12 Nisan ikinci ara tatil

          14 Haziran 2024 Eğitim öğretim yılı kapanışı

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Habertürk Anasayfa