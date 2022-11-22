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Okuldan uzaklaştırılan liseli, müdür yardımcısını bıçakladı

Kastamonu'da, okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi, müdür yardımcısı Aziz B.'yi sırtından bıçakladı. Müdür yardımcısı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan ileri gözaltına alındı

Giriş: 22.11.2022 - 20:18 | Güncelleme: ABONE OL
Okuldan uzaklaştırıldı, müdür yardımcısını bıçakladı
Okuldan uzaklaştırıldı, müdür yardımcısını bıçakladı
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DHA

Kastamonu'da, okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi B.K. (17), müdür yardımcısı Aziz B.'yi bıçakladı.

Olay, öğle saatlerinde, Aktekke Mahallesi'ndeki Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan B.K., belge almak için müdür yardımcısı Aziz B.'nin yanına gitti.

B.K., burada tartıştığı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Aziz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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