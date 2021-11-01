Okulda yangın paniği! Eğitime ara verildi

DHA

Beşiktaş Levent'te bulunan Lütfi Banat Ortaokulu'nda yangın çıktı. Elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle okula duman doldu.

DHA'nın haberine göre, derste olan öğrenciler öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarıldı. İhbar edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Elektriklerin kesilmesi nedeniyle okul tatil edildi. Öğretmenlerinin kontrolünde çantalarını alan öğrenciler evlerine gidiyor.