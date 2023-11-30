Okulda faciadan dönüldü: 7 metrelik istinat duvarı çöktü
Kocaeli'deki bir okulun bahçesindeki 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Olayın gece saatlerinde olması nedeniyle faciadan dönülen olayda duvar dibindeki banklar zarar gördü. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir okulun önünde bulunan 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı gece saatlerinde çöktü.
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Olay, Yeniyalı İlkokulu'nda meydana geldi. Gece saatlerinde sağanağın etkili olduğu ilçede, Yeniyalı İlkokulu'nun önünde bulunan 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı 03.30 sıralarında çöktü.
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Gürültüyü duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
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Olay yerine gelen Körfez Belediyesi, itfaiye, SEDAŞ ve İZGAZ ekipleri bölgede güvenliği sağladı. Olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
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Bölgeye gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise incelemelerde bulundu. Söğüt, duvarın en kısa zamanda onarılacağını söyledi.