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        Haberler Gündem Güncel Okula pompalı ile 3'üncü kez ateş etti, serbest bırakıldı

        Okula pompalı ile 3'üncü kez ateş etti, serbest bırakıldı

        Ankara'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen G.G., oturduğu mahalledeki Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu'na gece pompalı tüfekle ateş etti, camlar kırıldı. Gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan zanlının daha önce de 2 kez okula silahla ateş ettiği ve 'kamu malına zarar verme' suçundan adli para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Öte yandan okula silahla ateş edilmesi öğrencileri ve velileri tedirgin etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:36
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        • 1

          Ankara'nın Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde oturan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen G.G., geçen hafta gece saatlerinde Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu'na rastgele ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar sınıfın pencere camına isabet etti.

        • 2

          G.G., aynı gün okulun yanında komşusuna ait iş yerine de ateş açtı. İş yerinin camları kırıldı.

          Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Gözaltına alınan G.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        • 3

          G.G.'nin, daha önce de 2 kez aynı okula silahla ateş ettiği ortaya çıktı. Geçen yıl nisan ayında gerçekleşen ilk olayın ardından okul yönetiminin şikayette bulunduğu ve G.G. hakkında 'kamu malına zarar verme' suçundan dava açıldığı belirtildi.

          Eylül ayında sonuçlanan mahkemede G.G.'ye adli para cezası verildiği ortaya çıktı.

          G.G.'nin, daha sonra bir kez daha okula silahla ateş ettiği öğrenildi. G.G. hakkında son 2 olayla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

        • 4

          ÖĞRENCİLER TEDİRGİN

          Öte yandan gece saatlerinde de olsa okula silahla ateş edilmesi öğrencileri ve velilerini tedirgin etti. Veli A.T., kızının can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek, "Doğal olarak buradaki herkes tedirgin oluyor. Hatta bazı veliler çocuklarını okula göndermeye bile korkuyor. Zaman zaman mahallede silah sesleri duyuluyor. Balkona, pencereye çıkmaya korkuyoruz. Gündüz de olursa çocuklar için sıkıntı. Korkuyorlar" dedi.

        • 5

          Saçmaların isabet ettiği iş yerinde çalışan N.Y. de tedirgin olduklarını belirterek, "Dükkana geldim, camlar kırık. Komşular da rahatsız, tedirgin oluyorum. Korkarak çalışıyorum. Okula da silah sıkıyorlarmış, çocuklar da korkuyor. O yüzden ben de çok tedirginim. Dükkanın halini görüyorsunuz, içeride biz zaten çalışıyoruz. İçeriye her an silah sıkabilirler diye korkuyoruz" diye konuştu.

        • 6
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