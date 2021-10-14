'Okula gidiyorum' dedi ortadan kayboldu

Dörtyol ilçesinde Şehit Ayhan Say Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Havvanur Karayiğit dün sabah Rabat Mahallesi’ndeki evinden “Okula gidiyorum” diyerek çıktı. Bir daha eve dönmeyen kızın ailesi polise başvurdu. 2 gün geçmesine rağmen Karayiğit'ten haber alınamazken, polis ekipleri kızın bulunması için çalışma başlattı.

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