Okula giderken feci şekilde can verdi

Kaza, Marmaris ilçesi Değirmenyanı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu'na gitmek için sabah evden çıkan Enes Düldül, yol kenarında karşıya geçmek için bir süre bekledi. Ardından karşıya geçmek için yola çıkan Enes'e, A.B. (52) yönetimindeki kamyonet çarptı.

Bölgede yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü A.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.