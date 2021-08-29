Okula dönüş vakti: "Kaygılarınızı çocuğa yansıtmayın"

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla uzun bir süredir online olarak süren eğitim 6 Eylül'de yüz yüze devam edecek. Ancak kimi öğrenciler okulunu özlerken kimi öğrenciler de ev ortamına alıştılar ve okula yeniden adapte olmaları gerekiyor. Uzaktan eğitim sürecinden her yaş grubunun farklı etkilendiğini belirten Dr. Şirin Seçkin "Çekingen ve utangaç yapıdaki çocuklar daha da içe döndü. Online devam etmek ya da okulu dışarıdan bitirmek isteyenler var. Ancak bu doğru değil sosyal ilişkiler çocuğun gelişimi için çok önemli" dedi.
"RUTİN OLUŞTURUN"
Seçkin bu kadar uzun bir aranın ardından çocukların yeniden okula alışması için tavsiyelerde bulundu. İyi bir rutin oluşturmanın önemine dikkat çeken Dr. Seçkin "Düzenli yatış ve kalkış saati, okul dönüşü çocuğu bekleyen bir düzen ve dersleriyle ilgilenen bir ebeveynin varlığı çok önemli" şeklinde konuştu.
"KAYGILARINIZI ÇOCUĞA YANSITMAYIN"
Okula bu yıl ilk kez başlayan öğrenciler için ise farklı kaygılar söz konusu. Seçkin, eğer aile pandemi sürecini evden çıkmadan, kaygı ile geçirdiyse çocuğun da dış dünyaya uyum sağlama konusunda zorlanacağına dikkat çekti. Böyle bir durumda ebeveynlerin önce kendi kaygılarını azaltmaya çalışmaları ve kaygılarını çocuğa yansıtmamaları gerektiğini vurguladı. Dr. Seçkin "Çocuklarınızla korkularını, endişelerini, hangi konularda çekingenlikleri olduğunu mutlaka konuşun, onları cesaretlendirin" dedi.
"OKULLA KORKUTMAYIN"
"Eylül ayında ve Pazartesi günleri çocukların okula gitmemek için hastalandıklarını görüyoruz" diyen Seçkin "Çocukları okulla ya da öğretmenle korkutmayın. 'Yemeğini yemezsen öğretmenine söylerim' gibi konuşmalar asla yapmayın" ifadelerini kullandı. İlk kez okula gidecek ve anne-babadan ayrılma güçlüğü yaşayan çocukların, ilk birkaç gün yanında olmanın, süreci kolaylaştırabileceğini belirten Dr. Şirin Seçkin, "Ağlamasına rağmen okula bırakıp çıkmak bazı çocuklarda travmatik olabilir" uyarısında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!