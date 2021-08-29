Okula dönüş vakti: "Kaygılarınızı çocuğa yansıtmayın"

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla uzun bir süredir online olarak süren eğitim 6 Eylül'de yüz yüze devam edecek. Ancak kimi öğrenciler okulunu özlerken kimi öğrenciler de ev ortamına alıştılar ve okula yeniden adapte olmaları gerekiyor. Uzaktan eğitim sürecinden her yaş grubunun farklı etkilendiğini belirten Dr. Şirin Seçkin "Çekingen ve utangaç yapıdaki çocuklar daha da içe döndü. Online devam etmek ya da okulu dışarıdan bitirmek isteyenler var. Ancak bu doğru değil sosyal ilişkiler çocuğun gelişimi için çok önemli" dedi.

"RUTİN OLUŞTURUN"

Seçkin bu kadar uzun bir aranın ardından çocukların yeniden okula alışması için tavsiyelerde bulundu. İyi bir rutin oluşturmanın önemine dikkat çeken Dr. Seçkin "Düzenli yatış ve kalkış saati, okul dönüşü çocuğu bekleyen bir düzen ve dersleriyle ilgilenen bir ebeveynin varlığı çok önemli" şeklinde konuştu.

"KAYGILARINIZI ÇOCUĞA YANSITMAYIN"

Okula bu yıl ilk kez başlayan öğrenciler için ise farklı kaygılar söz konusu. Seçkin, eğer aile pandemi sürecini evden çıkmadan, kaygı ile geçirdiyse çocuğun da dış dünyaya uyum sağlama konusunda zorlanacağına dikkat çekti. Böyle bir durumda ebeveynlerin önce kendi kaygılarını azaltmaya çalışmaları ve kaygılarını çocuğa yansıtmamaları gerektiğini vurguladı. Dr. Seçkin "Çocuklarınızla korkularını, endişelerini, hangi konularda çekingenlikleri olduğunu mutlaka konuşun, onları cesaretlendirin" dedi.

"OKULLA KORKUTMAYIN"

"Eylül ayında ve Pazartesi günleri çocukların okula gitmemek için hastalandıklarını görüyoruz" diyen Seçkin "Çocukları okulla ya da öğretmenle korkutmayın. 'Yemeğini yemezsen öğretmenine söylerim' gibi konuşmalar asla yapmayın" ifadelerini kullandı. İlk kez okula gidecek ve anne-babadan ayrılma güçlüğü yaşayan çocukların, ilk birkaç gün yanında olmanın, süreci kolaylaştırabileceğini belirten Dr. Şirin Seçkin, "Ağlamasına rağmen okula bırakıp çıkmak bazı çocuklarda travmatik olabilir" uyarısında bulundu.