Okula değil velilere haciz!

Skandal olay İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kemerburgaz Okulu'nda meydana geldi. Kolejden alacakları olan Sınırsız Eğitim Hizmetleri Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 730 bin 486 TL'lik tutar için bilgilerine ulaştığı velilere yani üçüncü kişilere icra takibi başlattı. Bakırköy 3.İcra Dairesi'nden çıkarılan birinci haciz ihbarnamesi, okul yönetimi yerine 7 şirket ve 13 isme gönderildi.

VELİLER İSYAN ETTİ

Haciz ihbarnamesine isyan eden veliler ise, 27 Haziran tarihli tebligata 7 gün içinde itiraz etti. Akılalmaz olayı anlatan bir veli, yaşadıkları durumu şöyle özetledi:

"Doğa Koleji Kemerburgaz Okulu'nda skandal olacak bir olay ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki öğretim yılı ücretini peşin ödeyen ben dahi bazı velilere bir firma icra takibi başlatmış, üstelik 10 yaşındaki çocuklara."

İŞTE O İHBARNAME

Velilere gönderilen Bakırköy 3.İcra Dairesi'nden çıkarılan birinci haciz ihbarnamesinde ise, "Yukarıda adı yazılan borçlunun sizdeki alacağı üzerine 27 Haziran 2021 tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye bundan böyle yalnız icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız gerektiği, borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı, hacizli malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız..." ifadeleri yer aldı. İhbarnamede, itiraz işleminin de 7 gün içerisinde yapılabileceği kaydediliyor.

OKUL VE VAKIFTAN YANIT GELDİ

Öte yandan Habertürk'ün edindiği bilgilere göre okul yönetimi ile vakfın 1 hafta içerisinde velilere yönelik haciz sorununu çözeceği kaydedildi. Doğa Koleji Kemerburgaz Okulu'nun ise diğer okullarından farklı olarak frenchise usulüyle hizmet verdiği, okulun da 1 ay içerisinde vakıf çatısı altına alınması için gerekli çalışmaların başladığı belirtildi.