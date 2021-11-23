Okula bisikletiyle giden Nurgül öğretmen, öğrencilerine örnek oluyor

Rize'de görev yaptığı okula bisikletle giden beden eğitimi öğretmeni Nurgül Özen, öğrencilerine örnek oluyor.
AA'nın haberine göre 33 yaşındaki Nurgül Özen, 8 yaşındayken öğrendiği bisiklet kullanmaktan bir daha vazgeçmedi.
Öğretmenlik mesleğine 10 yıl önce Rize'de başlayan Özen, satın aldığı bisikletini kentin zor coğrafyasına rağmen sürmeyi bırakmadı.
Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemediği için, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Şehit Onur Kılıç Kız İmam Hatip Lisesi'ne bisikletiyle gidip gelmeye karar verdi. Özen, 3 yaşındaki kızı Nil ile birlikte kullanabilmek için arka kısmında koltuk, emniyet kemeri ve ayakları sabit tutacak aparatları olan bisiklet satın aldı.
Başına kask taktığı kızını koltuğa oturtarak her sabah 2 kilometre uzaklıktaki anaokuluna bırakan Nurgül öğretmen, ardından yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki okuluna giderek ders başı yapıyor.
Okul çıkışı bisikletiyle önce kızını alıp kentte bir süre dolaştıktan sonra evine dönen Nurgül öğretmen, günde ortalama 20 kilometre pedal çeviriyor.
Nurgül Özen, salgın döneminde bisiklet kullanımının zaruret haline geldiğini söyledi.
Çocuğuyla toplu taşıma araçlarına binmek istemediğini belirten Özen, bisikletle hayatının kolaylaştığını anlattı.
Özen, günlük yaşamının her alanında bisikleti tercih ettiğini vurgulayarak, "Alışverişe bile bisikletim ile gidip geliyorum. Kendime ayırdığım zamanlarda bisiklete binmek beni rahatlatıyor. Rize yağmur yağan bir yer ama bisiklet yollarımız olsa çok rahat kullanabiliriz" dedi.
"BİSİKLET ETKİNLİĞİNİ İSTEYEN ÇOK ÖĞRENCİMİZ VAR"
Rize'de bisiklet kullanımının arttığını gördükçe mutlu olduğunu dile getiren Özen, öğrenciler için farklı zamanlarda bisiklet kullanma etkinliği düzenlediğini de aktardı.
Özen, bisiklet kullanmayı bilmeyen ancak istekli olan öğrencilere öğretmeye çalıştığını kaydederek, okulun bahçesinin bunun için uygun olduğunu, daha fazla bisiklet olması halinde daha fazla öğrenciye yardımcı olabileceğini söyledi.
Bisikletini öğrencilerinin faydalanması için okulun girişine bıraktığını belirten Özen, "Bisiklet binmeyi bilenler kullanıyor. Bisiklet etkinliğini isteyen çok öğrencimiz var. Katılmak da istiyorlar. Öğretmenlerden de etkilenenler oldu. Meslek dersi öğretmenimiz bisikletimin benzerinden aldı. O da eşi ve çocuğuyla bisiklete binmeye başladı. Örnek olduğum birçok insan oldu aslında. Bu benim çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.
Özen, bisikletin insanı rahatlattığını dile getirerek, "Maliyetsiz, aynı zamanda doğaya bir zararı yok. Bence insanların kafasında varsa ertelemesinler. Kızımla birlikte çok daha pratik bir şekilde hayatımı yönlendirebiliyorum. beni durduran bir şey olmuyor" ifadesini kullandı.
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