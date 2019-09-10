Okula adaptasyon için uyku disiplini önemli

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Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Yetkin, yaz tatili boyunca uyku düzenleri bozulan öğrencilerin, okul dönemine yeniden adapte olabilmeleri için uyku disiplininin önemli olduğunu söyledi.
AA'nın haberine göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Yetkin, yaz tatilinin bitmesinin ardından öğrenci ve ebeveynlerin adaptasyon sürecinde yapması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Yetkin, yetersiz uykunun çocuk gelişiminde ve eğitimde olumsuz sonuçlar doğurduğunu hatırlattı.
Araştırmalarda, yeterli ve düzenli uykuya sahip çocukların eğitim ve becerilerde daha başarılı olduğunun ortaya konulduğunu ifade eden Yetkin, şunları kaydetti: "Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaz tatili boyunca uyku düzenleri bozulan öğrencilerin, okul dönemine yeniden adapte olabilmeleri için uyku disiplini önemli. Uykunun, beynin sayısız işlevinde toparlayıcı ve ıslah edici rolü var. Uyku, gün boyunca öğrendiğimiz bilgilerin kullanılabilir hale gelmesi, hafızamıza kaydın pekiştirilerek unutmanın engellenmesi ve yeni bilgilere yer açılmasını sağlar. Beynin geniş bilgi depoları arasında ilişkileri güçlendirerek problem çözme becerimizi ve üretkenliğimizi artırır."
Öğrencilik döneminin, gençlerin beden ve beyin gelişimi ve olgunlaşmasının tamamlandığı dönem olduğunu söyleyen Yetkin, "Yetersiz ve düzensiz uyku, beyin olgunlaşmasını olumsuz etkileyerek erişkin yaşlarda da zihinsel ve ruhsal sorunların gelişim riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.
"SABAH AYNI SAATTE KALKMA ALIŞKANLIĞI EDİNİLMELİ"
Yüksek akademik ve entelektüel performans için sağlıklı uykunun gerekli olduğunu anlatan Yetkin, daha fazla çalışmak için uykudan feragat edilmesinin başarıyı artırmadığını kaydetti.
Başarıda, uyku disiplininin önemine değinen Yetkin, şunları kaydetti: "Haftanın her günü biyolojik saatin sağlıklı çalışması için sabah aynı saatte kalkma alışkanlığı edinilmeli. Sabah kalkış saatine göre, ihtiyaç duyulan uyku süresini alacak şekilde, gece yatış saati programlanmalı. Çocuklar, gece 8-9 saatlik uykularını kesinlikle almalı. Aşırı yorgunluk, uyku geçişi ve kalitesini bozar. Çalışma programları, buna göre erken tamamlanmalı."
Yatma saatlerine yakın internet kullanımının uyku kalitesini düşürdüğünü de vurgulayan Yetkin, akşam saatlerinde uykuyu bozabilen çay, kahve ve gazlı içeceklerden uzak durulmasını önerdi.
Gün içinde yapılan yürüyüş veya egzersizlerin gece uyku kalitesini artırdığını vurgulayan Yetkin, ancak akşam saatlerinde yapılan sporun uyku kalitesini düşürdüğünü söyledi.
"Yatak ve yatak odası, çalışmak, kitap okumak veya plan yapmak için değil, sadece uyumak için kullanılmalı." diyen Yetkin, aksi takdirde yatak ve yatak odasıyla ilgili koşullandırmaların bozulacağını sözlerine ekledi.
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