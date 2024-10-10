Okul taşıtı süsü verilen minibüsten 15 kaçak göçmen çıktı
Kırklareli'de okul taşıtı görüntüsü verilen minibüste, 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesi kara yolunda yaptığı denetimler sırasında üzerinde 'Okul taşıtı' yazan bir minibüsü durdurdu.
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Minibüste yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 kaçak göçmen ile organizatör C.K. yakalandı.
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Organizatörün minibüse okul taşıtı görüntüsü verdiği belirlendi.
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Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.