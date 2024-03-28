Okul servisinin çarptığı 70 yaşındaki kişi öldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde okul servisi, bir yayaya çarptı. 70 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.
Giriş: 28.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:04
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen okul servisi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Aydın Sokak'ta 70 yaşındaki ibrahim Taş'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Okul servisi sürücüsü gözaltına alındı.
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