Külefli, Çepni, Bereketli ve Yenisığırcı kırsal mahallelerinden öğrencilerin bulunduğu Nihat K. idaresindeki 10 S 10122 plakalı midibüs, yoğun sisin etkili olduğu Külefli-Bandırma yolunda, Zafer A'nın kullandığı 10 NA 793 plakalı minibüsle çarpıştı.

AA'nın haberine göre, servis aracı çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildi. Kazada, sürücüler ile servis aracındaki 11 öğrenci yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavileri ayakta tamamlanarak taburcu edildi.