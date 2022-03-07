Okul servisi faciası: Ölü ve yaralılar var

Rize'de okul servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Güneysu ilçesinden Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki 34 TN 6301 plakalı TIR'a çarptı.

Servis minibüsünün hurdaya döndüğü feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.