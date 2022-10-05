Okul servisi devrildi! 14'ü öğrenci 19 yaralı var

AA'da yer alan habere göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda özel bir okulun öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan Osman Güngör yönetimindeki 01 S 2070 plakalı servis, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Yaralılar daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Refüjdeki palmiye ağaçlarına çarptıktan sonra devrilen servisin sürücüsü Güngör ile 14 öğrenci ve 4 öğretmen yaralandı.