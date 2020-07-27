ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Okul Öncesi Öğretmenlik Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Okul Öncesi Öğretmenlik 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

Aşağıdaki tabloda Okul Öncesi Öğretmenlik Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Okul Öncesi Öğretmenlik Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Sıralama BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 60 443,84057 2161 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) SÖZ 3 442,41598 2311 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50 436,57469 3033 TED ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) SÖZ 4 430,69568 3873 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80 422,61122 5605 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9 413,52395 8348 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 5 413,38561 8400 EGE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 411,41784 9155 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 411,31795 9184 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 90 409,09758 10128 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 409,03237 10151 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 5 407,92706 10642 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80 406,82186 11194 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 405,71636 11704 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 405,40963 11865 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 4 405,25704 11948 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 404,03361 12597 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 402,34505 13493 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 55 401,71608 13824 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 401,27212 14047 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 400,50012 14557 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 400,20328 14750 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 399,69912 15059 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 399,03353 15496 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 398,69906 15703 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 4 398,04049 16169 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 397,95759 16219 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 396,52035 17237 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 395,34166 18077 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 395,28044 18116 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 394,81192 18455 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 394,01625 19034 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 394,00139 19051 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 393,47889 19473 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 393,47860 19474 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 392,19689 20456 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 392,01619 20610 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 391,90961 20690 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) SÖZ 6 391,73996 20824 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 391,72352 20837 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 391,06176 21363 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 390,86050 21528 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 390,73578 21621 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 390,34926 21932 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 5 390,06372 22183 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 389,73357 22444 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 55 389,32759 22784 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 389,21876 22873 TRABZON ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 388,61179 23429 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 388,56647 23476 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 388,17664 23805 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 387,80659 24137 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 387,53111 24379 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 386,63827 25198 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 386,47037 25355 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 386,24351 25571 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 385,76086 26031 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 385,75669 26036 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 385,41916 26344 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 385,19138 26548 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 385,17876 26566 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 385,10815 26647 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 384,98315 26794 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 384,58726 27188 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 384,50366 27272 ORDU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 384,36585 27402 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 60 384,30157 27474 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 50 383,79923 27956 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) SÖZ 3 383,63696 28145 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 383,14780 28684 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 383,06811 28783 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 383,01036 28843 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 50 382,73936 29101 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 382,36486 29494 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 382,36241 29497 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 382,20091 29654 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 381,41528 30434 SİNOP ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 381,16148 30719 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 50 380,90920 31038 TED ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SÖZ 6 380,77412 31176 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 380,52844 31436 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 380,32759 31664 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 50 380,26101 31748 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 60 379,75106 32312 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 60 378,60340 33634 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 378,44916 33834 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) SÖZ 20 378,17244 34160 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 60 378,08940 34244 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 5 377,88111 34507 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) SÖZ 4 375,73206 37170 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 373,71980 39805 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 373,67865 39850 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) SÖZ 34 369,43950 45887 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 15 368,74332 46884 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 366,71902 50129 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 10 363,77352 55083 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 7 360,44848 60964 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 20 352,74683 76431 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 54 346,91215 90110 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 20 344,24748 96792 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 25 340,97111 105391 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 15 334,29677 125076 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) SÖZ 21 333,44999 127838 TED ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SÖZ 30 331,62565 133732 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) SÖZ 12 322,65833 165459 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 49 321,23381 171042 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 26 320,40320 174305 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 10 318,68884 181250 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 35 315,86798 192955 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) SÖZ 20 315,59351 194181 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 42 315,01579 196697 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) SÖZ 10 311,63553 211517 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) SÖZ 17 305,06213 242934 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 46 304,46834 245894 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SÖZ 20 299,95591 268915 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 8 299,35655 272029 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 36 295,92057 290891 AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 10 Dolmadı Dolmadı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) SÖZ 7 Dolmadı Dolmadı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 14 Dolmadı Dolmadı DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 15 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 10 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 13 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 10 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 2 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 28 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 11 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 11 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 17 Dolmadı Dolmadı