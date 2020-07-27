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Okul öncesi öğretmenlik bölümü taban puanları! Okul öncesi öğretmenlik bölümü başarı sıralaması 2020

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu da başlıyor. Üniversiteler bölümlerinin taban puanları merak ediliyor. Dört yıllık lisans bölümlerinden biri olan Okul öncesi öğretmenlik taban puanları ve başarı sıralaması 2020 haberimizde...

27.07.2020 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
Okul öncesi öğretmenlik bölümü

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Okul Öncesi Öğretmenlik Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Okul Öncesi Öğretmenlik 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

Aşağıdaki tabloda Okul Öncesi Öğretmenlik Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Okul Öncesi Öğretmenlik Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıSıralama
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)SÖZ60443,840572161
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu)SÖZ3442,415982311
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)SÖZ50436,574693033
TED ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu)SÖZ4430,695683873
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ80422,611225605
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ9413,523958348
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ5413,385618400
EGE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60411,417849155
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60411,317959184
GAZİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ90409,0975810128
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60409,0323710151
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ5407,9270610642
MARMARA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ80406,8218611194
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ6405,7163611704
ANKARA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ70405,4096311865
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ4405,2570411948
ANADOLU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60404,0336112597
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ70402,3450513493
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ55401,7160813824
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ6401,2721214047
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ6400,5001214557
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60400,2032814750
MALTEPE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ6399,6991215059
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60399,0335315496
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ70398,6990615703
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ4398,0404916169
DİCLE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ50397,9575916219
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ40396,5203517237
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60395,3416618077
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ70395,2804418116
MERSİN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ70394,8119218455
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60394,0162519034
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ70394,0013919051
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ70393,4788919473
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60393,4786019474
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60392,1968920456
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60392,0161920610
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ50391,9096120690
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli)SÖZ6391,7399620824
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ70391,7235220837
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60391,0617621363
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60390,8605021528
SAKARYA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60390,7357821621
FIRAT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60390,3492621932
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ5390,0637222183
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60389,7335722444
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)SÖZ55389,3275922784
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ40389,2187622873
TRABZON ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60388,6117923429
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60388,5664723476
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60388,1766423805
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60387,8065924137
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ50387,5311124379
TRAKYA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60386,6382725198
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60386,4703725355
AMASYA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ50386,2435125571
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ40385,7608626031
AKSARAY ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ50385,7566926036
DÜZCE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ50385,4191626344
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ50385,1913826548
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ70385,1787626566
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60385,1081526647
UŞAK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ50384,9831526794
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60384,5872627188
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ50384,5036627272
ORDU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60384,3658527402
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)SÖZ60384,3015727474
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)SÖZ50383,7992327956
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli)SÖZ3383,6369628145
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60383,1478028684
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60383,0681128783
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60383,0103628843
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)SÖZ50382,7393629101
GİRESUN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60382,3648629494
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60382,3624129497
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60382,2009129654
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60381,4152830434
SİNOP ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60381,1614830719
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)SÖZ50380,9092031038
TED ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SÖZ6380,7741231176
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60380,5284431436
KAFKAS ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ60380,3275931664
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)SÖZ50380,2610131748
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)SÖZ60379,7510632312
GİRESUN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)SÖZ60378,6034033634
BAYBURT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ50378,4491633834
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli)SÖZ20378,1724434160
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)SÖZ60378,0894034244
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ5377,8811134507
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli)SÖZ4375,7320637170
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ8373,7198039805
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ6373,6786539850
MALTEPE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli)SÖZ34369,4395045887
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ15368,7433246884
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ8366,7190250129
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ10363,7735255083
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ7360,4484860964
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ20352,7468376431
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ54346,9121590110
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli)SÖZ20344,2474896792
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ25340,97111105391
MALTEPE ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ15334,29677125076
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli)SÖZ21333,44999127838
TED ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SÖZ30331,62565133732
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli)SÖZ12322,65833165459
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ49321,23381171042
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ26320,40320174305
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ10318,68884181250
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ35315,86798192955
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli)SÖZ20315,59351194181
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ42315,01579196697
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli)SÖZ10311,63553211517
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli)SÖZ17305,06213242934
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ46304,46834245894
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SÖZ20299,95591268915
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ8299,35655272029
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ36295,92057290891
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ10DolmadıDolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli)SÖZ7DolmadıDolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ14DolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ15DolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ10DolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ13DolmadıDolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ10DolmadıDolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ2DolmadıDolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ28DolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ11DolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ11DolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ17DolmadıDolmadı

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