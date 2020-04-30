Okul öncesi çocuklarda "online eğitim" sosyalleşmeye katkı sağlıyor

AA

Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Eğitmenleri Derneği (OKEVED) Genel Başkanı Sefa Özdemir Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kreş ve anaokullarının kapanmasıyla okul öncesi eğitimin uzaktan yapılmasının bu yaş grubundaki çocuklar için mümkün olmadığını belirterek, bu süreçte online ortamlarda sınıfın bir araya getirilerek yapılacak görüşmenin çocuğun sosyalleşmesine yönelik olacağını söyledi.

Bilişsel, işitsel, görsel ve sosyal zekanın gelişiminde önemli katkısı olan, öğrenmenin oyunla sağlandığı ve çocuğun akranlarından görerek öğrendiği okul öncesi eğitim merkezleri, kreş ve anaokulları da Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı.

Bazı okul öncesi eğitim kurumları, bu süreçte evlerinde kalan çocuklar için online ortamlarda çalışmalarını kısmen de olsa sürdürürken, zor durumda kalan ebeveynler için de eğitim programları gönderilerek çocukla geçirilen zamanın daha kaliteli olmasına katkı sunuluyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan OKEVED Genel Başkanı Sefa Özdemir Yılmaz, okulların planlarının eğitim öğretim yılı başlamadan hazırlandığını ve bunun günlük, haftalık ve aylık olarak uygulandığını belirterek, koronavirüs tedbirleri kapsamında kreş ve anaokullarının kapanmasıyla çocuklar ve velilerin hazırlıksız yakalandığını anlattı.

Çocukları birden bire eve kapatmanın çok zor olduğunu dile getiren Yılmaz, Kovid-19 nedeniyle alınan bu tedbirin çocuklara alıştırılarak anlatılması gerekirken bunu açıklama görevinin anne ve babaya düştüğünü söyledi.

Yılmaz, ilk etapta ailelerden bu işle nasıl baş edileceği konusunda çok talep geldiğini aktararak, "Okul öncesindeki çocuklar eve kapanınca sosyalleşme, televizyon karşısındaki sürelerinin kontrol edilememesi, anne ve babayla geçirilecek vaktin ne şekilde kaliteli olacağıyla ilgili kafamızda soru işaretleri vardı. Bu süreçte anne ve babanın çocuklarıyla verimli vakit geçirebilmeleri için etkinlik önerileri göndererek, bunların evde sağlıklı bir şekilde yapması sağlanmaya çalışıldı. Sınıf öğretmenleri evlerindeki planları veya haftalık çalışmaları paylaştı." ifadelerini kullandı.

- "Uzaktan eğitim 2-6 yaş için çok zor"

Sefa Özdemir Yılmaz, bu süreçte çocuklarla alakalı en büyük sıkıntının sosyalleşme problemi olduğunu vurgulayarak, 2-6 yaş grubundaki çocuklarda uzaktan eğiminin ilk, orta ve liseler gibi yapılamayacağını anlattı.

Uzaktan eğitim algısının bu yaş grubundaki çocuklar için yanlış olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"2-6 yaş grubunun dikkat süreleri çok azdır. Yaş gruplarına göre 10-15-20 dakika gibi dikkat süreleri var. Bu gruptaki çocukları kameralar karşısında oturtup ders anlatmak mümkün değil. Onların da öğretmenin dediklerini alıp uygulaması çok zor. Okul öncesi çocuklar için yaparak, yaşayarak öğretme tekniklerini kullanıyoruz. Kameralar karşısında tahtaya geçip öğretmenin ders anlatması, okul öncesi yaş gruplarında mantık dışıdır. Bu süreçte sadece çocukların sosyalleşmeleriyle alakalı, bir nebze can suyu olsun diye düşünülerek, sınıfları bir araya getirip onların birbirleriyle online görüşmesini sağlamak daha büyük bir avantaj. Çocukların, arkadaşlarıyla bu şekilde bir araya getirtilerek yalnız olmadıklarını hissetmeleri sağlanabilir. Empati duygularının gelişmesine, arkadaşlarıyla görüşen çocuğun günlerini mutlu geçirmesine katkı olabilir. Yani çocuğun öğrenmekten ziyade sosyal gelişimiyle alakalı kaygılardan kaynaklı online görüşülebilir. Bunu eğitim olarak nitelendirmek çok yanlış olur."

Yılmaz, bu süreçte destek isteyen velilere de eğitim planları gönderilip, bu doğrultuda çocuklarla birlikte etkinlik yapılabileceğini belirterek, çocukların yaptığı çalışmaların da öğretmene gönderilmesinin, onların okuluyla dolaylı olarak iletişime geçmesini sağlayacağını kaydetti.

Evde çocuğun belirli bir düzene oturtulması ve eğitim planların doğru bir şekilde uygulanmasıyla okul öncesi eğitimin kısmi de olsa eve uyarlanacağını ifade eden Yılmaz, evde yapılacak çalışmaların çocukların el-göz koordinasyonunu, ince motor gelişimini ve günlük yaşam becerilerini destekleyeceğini anlattı.

Yılmaz, okul öncesi eğitimdeki çalışmaların, çocuğun bilişsel, işitsel, görsel ve sosyal zekasının gelişimine yönelik olduğuna dikkati çekti.

- "Bu süreçte en büyük eksiğimiz akran eğitimi"

OKEVED Genel Başkanı Sefa Özdemir Yılmaz, okul öncesinde akran eğitiminin önemine işaret ederek, "En büyük eksiğimiz, şu anda çocuklarda akran eğitimi. Çocuklara birçok eğitimi oyunlarla veririz. Bu hedefli oyunlarda bile çocuklar birbirleriyle iletişim halindedir. Çocuklar birbirleriyle her iletişimde bir şeyler öğrenir. Arkadaşının ona vereceği bir öğretiyi hiç kimse veremez." şeklinde konuştu.