Okul müdürü Kovid-19 tedbirlerini öğrencilere Karagöz oyunu ile anlatıyor

Saylan, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından öğrencilerin koronavirüsten kendilerini korumaları, kurallara dikkat etmeleri ve tedbirlere uygulamaları için okullarda Karagöz oyunu sahneliyor.
Saylan, AA muhabirine, üniversite eğitimi sırasında 15 yıl önce ilgi duymaya başladığı Karagöz oyunu için pandemi tedbirlerine yönelik metin yazdığını söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla öğrencilere okullarda pandemi tedbirlerini Karagöz oyunu ile anlattığını aktaran Saylan, "Öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen konularında daha dikkatli olmaları, salgında önleyici tedbirler alınmasına katkı sunmaları için 12-13 sınıfta oyunu sahneledik. Talep eden okullarımızda oyunumuzu sahnelemeyi sürdürüyorum. İnşallah bu sürecin atlatılmasında benim de faydam olur." dedi.
Koronavirüsle mücadele ile ilgili yeni metin yazdığını belirten Saylan, şunları kaydetti:
"Yeni oyunu anaokullarında ve ilkokullarda çocuklarımızı eğitmek amacıyla oynatıyorum. Maske, mesafe ve hijyen konularını işliyorum. Okullarımız yüz yüze eğitime açıldı, belirli önlemler alındı ama bunları öğrencilerimize tekrar hatırlatmak için oyunu sahneliyorum. Çocuklar da oyunda gördüklerini, duyduklarını daha da severek ve isteyerek yapıyor. Bunun daha eğitici olduğunu düşünüyorum. Oyunda maske takma, elleri yıkama ve sosyal mesafe konularını işliyoruz. Okullardan aldığımız dönütler de çok olumlu. Çocuklar eğlenirken pandemi kurallarını öğreniyor."
Oyunun sahnelendiği Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu Müdürü Aynur Bayazit de Karagöz oyununun çocukları eğitmede önemli bir karakter olduğunu anlattı.
Gösteriyi, Avrupa Birliği ERASMUS Projesi kapsamında yurt dışından okullarını ziyaret öğretmenlerin de izlediğini vurgulayan Bayazit, "Misafir öğretmenlerimize ülkemizin kültürünü, Hacivat ve Karagöz karakterlerini gösterdiğimiz bir etkinliğimiz oldu. Çocuklarımızın eğlenerek nasıl öğrendiklerini onlar da görmüş oldu. Maske, mesafe ve hijyen konuları çocukların anlayabileceği şekilde anlatıldı, güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.
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