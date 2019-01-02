Okul kantinlerindeki gıdalar için logo uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul kantinlerinde satışa sunulacak gıdalara ilişkin, "Bundan böyle, sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek. Anne ve babalarımız, okul ortamında faydası şüpheli gıdaların çocukların erişimine açık olmayacağını bilecek ve çocuklarını bu ortama daha rahat teslim edecek" dedi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

AA'nın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza töreni düzenlendi.

Koca, törende yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlerin geleceğin teminatı ve umudu olduğunu belirterek, hayata hazırlanırken alınan iyi eğitimin yanı sıra fiziksel ve ruhsal gelişimin sağlıklı olmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin aileden başlamak üzere herkesin görevi olduğunun altını çizen Koca, "Gençken vücudumuz genelde olumsuz faktörlere karşı dayanıklıdır. Tecrübe ettiği olumsuz şeylerin etkilerini hemen aksettirmez. Bu dönemde karşılaştığımız sağlık risklerinin pek farkına varmayız. Büyüme çağında tecrübe ettiğimiz riskli davranışların sonuçları, yaş ilerledikçe birer birer hastalık olarak hayatımızda yer bulmaktadır" diye konuştu.

Koca, gençlik döneminde sağlığa yapılacak en önemli yatırımlardan birinin sağlıklı beslenme, diğerinin ise hareketli yaşam tarzı olduğunu ifade etti.

Çocukluk çağında başlayan kontrolsüz şekilde yüksek kalorili gıdaların tüketimi, şekerli ve gazlı içeceklerin tüketilmesi gibi kötü beslenme alışkanlıklarının, erkenden başlayan obezite, ortopedik gelişme bozuklukları, diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi pek çok hastalığın temelini oluşturduğuna dikkati çeken Koca, okullarda çocuklara hayata hazırlık için gerekli bilgiler verildiğini söyledi.

Koca, sağlık seviyesinin korunması ve iyileştirilmesi için ise okullarda bir dizi çalışma yürütüldüğünü anlatarak, öğrencilerin yıllık periyodik sağlık kontrollerinin okullar ve aile hekimleriyle iş birliği içinde yapıldığını anımsattı.

"OKULLARDA GÖRME TARAMALARI BAŞLIYOR"

"2015'te başlatılan işitme tarama programına bu öğretim yılından itibaren görme taramalarını da ekliyoruz." diyen Koca, bu yıl okula başlayan bir milyon 250 bin çocuğa görme taramasının hedeflendiğini bildirdi.

Bakan Koca, koruyucu ağız ve diş sağlığı programıyla hem çürük hem de gelişimsel diş bozukluklarının tarandığını hem de koruyucu flor vernik uygulaması yapıldığını dile getirdi.

"13 HASTALIĞA KARŞI ÇOCUKLARIMIZ AŞILANMAKTADIR"

Bebeklik döneminde başlayan aşılama programının okul çağında da devam ettiğini hatırlatan Koca, şu bilgileri verdi: "Tüm aşılar Bakanlığımız eliyle temin edilmekte ve uygulanmaktadır. Genişletilmiş bağışıklama programımız, tamamı devlet eliyle uygulanan, Avrupa'daki en geniş bağışıklama programıdır ve 13 hastalığa karşı çocuklarımız aşılanmaktadır.

Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile Mücadele Programımız çerçevesinde yine üç bakanlığımız ile iş birliği içinde okul sütü programımız 2011 yılından, kuru üzüm dağıtımımız ise 2015 yılından bu yana kesintisiz devam etmektedir. Bu sayede çocuklarımıza sağlıklı beslenme alışkanlıkları edindirmeyi hedefliyoruz."

Okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi seviyeye çıkartılması için "Beyaz Bayraklı Okul" programının sürdüğünü ifade eden Koca, bu sayede yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesinin amaçlandığını aktardı. Koca, yaklaşık 60 bin okulun Beyaz Bayrak aldığını belirtti.

Beslenme Dostu Okul programının ilk şartının Beyaz Bayrak sahibi olmak olduğunu bildiren Fahrettin Koca, "Bu okullarımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli denetlenmektedir. Denetlemelerde kantinlerde satılan ürünlerin belli standartlar dahlinde olup olmadığı kontrol edilmektedir. Okul kantinlerinde satılan, beslenmeye katkısı şüpheli ancak çocuklarımıza cazip geldiği için aşırı tükettikleri gıdalara karşı 2013 yılında mücadele etmeye başladık ve 2016 yılında da Milli Eğitim Bakanlığımızın üstün gayretleri ve bu konudaki kararlılığı sonucu okullarda şekerli, kolalı gazlı içecekler ve cipsler, şekerlemelerle çikolataların satışına sınırlama getirildi." diye konuştu.

Okulların yüzde 40'ına yakınının "Beslenme Dostu Okul" unvanı aldığını anlatan Koca, tüm okulların yarısının ise sağlık ve hijyen konusunda kalitelerini belgelendirerek "Beyaz Bayrak" sahibi olduğuna dikkati çekti. Koca, "Hedefimiz tüm okullarımıza bu konulardaki çalışmaları tamamlayarak belgelerini teslim edebilmektir." dedi.

"SADECE PROTOKOLDE BELİRLENEN ŞARTLARI TAŞIYAN GIDALAR SATILABİLECEK"

Bakan Koca, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde kantinlerde hazırlanan ve satılan gıdaların sağlığa ve sınırlamalara uygunluk denetimlerinin yürütüldüğünü söyledi.

"28 Aralık günü Ticaret Bakanlığı yayınladığı yönetmelik değişikliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından kırmızı kategoride sınıflanan yiyecek ve içeceklerin reklamlarının çocuklara yönelik programların başında, içinde veya sonunda yayınlanmasına yasak getirdi." diyen Koca, gıda üreticilerinin, bu çalışmalara başladığı günden bu yana destek verdiğini vurguladı.

Koca, şunları kaydetti: "Bu konuda ticari kaygıları ikinci plana atarak, verdikleri destek için üretici firmalara ve 'Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'na hassaten teşekkür ediyorum.

Bugün bu çalışmamızda çok güzel bir aşamaya geldik. Üç bakanlığımız bir protokol imzalıyor. Okullarımızda artık sadece sağlıklı gıdaların bulunmasının temini ve bu sayede geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha sağlıklı olmaları için iş birliği içinde davranacağımıza dair akitleşmiş oluyoruz.

Bundan böyle, sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek. Anne ve babalarımız, okul ortamında faydası şüpheli gıdaların çocukların erişimine açık olmayacağını bilecek ve çocuklarını bu ortama daha rahat teslim edecek. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize, gıda denetçilerimize, sağlık çalışanlarımıza, gıda ve içecek sektörüne, kantin işletmecilerimize çok teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü bu çalışmalarımızda bize destek olan velilerimiz hakkediyor. Onların desteği ve bizlere inancı olmadan bu çalışmalarda başarılı olmamız mümkün olmazdı."

Tüm öğrenci ve öğretmenlere üstün başarılar dileyen Bakan Koca, protokolün sağlık ve hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Programda ayrıca okul gıdalarına ilişkin tanım videosu gösterildi.