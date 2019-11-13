13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Caner Aktan'ın haberine göre, olay Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dün sabah meydana geldi. İddiaya göre 9. sınıf öğrencisi A.T. ilk ders arasında kantine giderek bir şişe su aldı. Pet şişedeki sudan ilk yudumu aldıktan sonra geri çıkaran A.T. durumu nöbetçi öğretmenlere bildirdi.
KOKUSU VE RENGİ FARKLIYDI
Pet şişedeki maddenin su olmadığının anlaşılması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.T. müşahede altına alındı. A.T.’nin sıvıyı içmediği, sadece ağzına aldığı yudumu geri çıkardığı öğrenilirken, dudaklarında yanık oluştu. Hastane polisinin durumu fark etmesi üzerine olayla ilgili Kocaeli Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.
TEMİZLİK YAPILIRKEN ŞİŞELER KARIŞMIŞ
Soruşturma kapsamında kantin görevlisi K.E.’nin ifadesi alındı. K.E.’nin ifadesinde "Eşim kantine temizlik yapmaya gelmişti. Pet şişeye doldurduğu pas ve kireç çözücü cam kenarında kalmış. Ertesi gün kantine koliyle su geldi. İçinde pas ve kireç çözücü olan şişe, bu su şişelerinin arasına karışmış. Yanlışlıkla da öğrenciye verildi" dediği öğrenildi. Öte yandan incelenen kamera görüntüleri K.E.’nin ifadesini doğruladı.
"RENGİ FARKLI, KOKUSU İĞRENÇTİ"
Okulda bulunan nöbetçi öğretmenlerin dikkati ve anında müdahalesi sayesinde kurtulan A.T. ise, “Ben suyun renginin farklı olduğu gördüm. Kokusu da iğrençti. Ayrıca şişenin kapağı açıktı. Kapağı açarken zorlanmadım. Sadece bir yudum aldım ve geri çıkardım. Çok susamıştım bu nedenle içmek istedim” dediği öğrenildi. A.T. hastaneden taburcu edilirken, Kocaeli Valiliği tarafından okul idaresi ve kantin görevlisi hakkında açılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor.
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