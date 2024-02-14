Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni bir düzenleme planlıyor. Buna göre; Türkiye'deki eğitim ve öğretim süresini, diğer ülkelerle eşitlemek adına okul ve tatil günlerinde değişikliğe gidilebileceği bekleniyor. Peki, okul günleri artıyor mu? Ara tatiller ve yaz tatili kısalacak mı? İşte, MEB'ten yeni kararlar...