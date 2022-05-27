Okul çatısında tehlikeli tadilat

İHA

Görüntülerde işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalışırken aşağıda ise çocukların oyun oynadığı görüldü.

Arnavutköy Merkez’de bulunan Arnavutköy İlkokulu çatısında yapılan tadilat işlemi yürekleri ağza getirdi.

Okul çatısına güneş paneli döşeyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları dikkat çekti. Tehlikeli tadilat çalışmadı dron ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde yüzlerce öğrencinin çalışma esnasında okul bahçesinde oyun oynadığı ve işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştığı da görüldü.