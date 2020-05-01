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Okul bahçesindeki çiçeklere zarar veren tilki yakalandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir okulun bahçesindeki çiçeklere zararı veren tilki, okulun hizmetlisi tarafından gizlendiği kanalizasyon borusunda yakalandı.

01.05.2020 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
Okul bahçesindeki çiçeklere zarar veren tilki yakalandı - KONYA
AA

Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu lisesinde hizmetli olarak görev yapan Ramazan Karagöz, ektikleri çiçeklerin sürekli zarar gördüğünü fark etti.İlk etapta bunun kedi veya köpeklerce yapıldığını düşündüğünü dile getiren Karagöz, şunları kaydetti:"Okul bahçesine çiçekler ekmiştik. Sürekli çiçekler zarar görüyordu. Ne olduğunu anlayamıyordum. Bu duruma şaşırıyordum. Okulun ikinci katında iken pencereden bahçedeki tilkiyi gördüm. Hemen saklandığı yere varıp çıkarmaya çalıştım. Yaklaşık 30 dakikalık çabadan sonra saklandığı kanalizasyon borusundan çıkartıp çuvala koydum. Daha sonra doğaya bıraktık."

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