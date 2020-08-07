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Geçtiğimiz Çarşamba günü Beyrut’u derinden vuran patlamanın ardından enkaz altına kalan yaralıları kurtarmak üzere bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderen Türkiye Lübnan halkına desteğine devam edecek.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gidecek.

Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile bir araya gelecek. Patlamanın meydana geldiği bölgede AFAD ekiplerinin çalıştığı alanda incelemelerde bulunması planlanırken, Oktay ve Çavuşoğlu’nun hastanelerde tedavi gören yaralıları da ziyaret etmesi bekleniyor.

Lübnan’daki Türklerin tahliyesini gerçekleştiren THY’nin ardından Lübnanlı yetkililerden alınan bilgiye göre bir Türk yaralının da Türkiye’ye gönderilmesinin planlandığı belirtiliyor