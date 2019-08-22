Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, Bebek'te görüntülendi. Arkadaşları ile ayaküstü sohbet eden başarılı oyuncu, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile muhabbet etmeyi de ihmal etmedi.

Yakında yeni sezon ile ekranlarda olacağını belirten Kaynarca, "İnşallah güzel bir sezon olacak. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadıkları için" dedi.

Usta oyuncu, kendisini gören ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının ricasını kırmadı.