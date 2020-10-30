Öksüz ve yetim çocuklar yemek yaptı, protokol üyeleriyle oyun oynadı

AA

Azdavay Belediyesi Atlı Turizm Merkezi'nde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca "minik şefler mutfakta" programı düzenlendi.

Programda, özel bir televizyon kanalındaki yemek yarışmasına katılan Gülşah Suna, Sedat Tuncer ve Berk İlter, annesi veya babası olmayan, maddi imkansızlık içindeki çocuklarla yemek yaptı.

Öğrenciler, daha sonra Kaymakam Melih Aydoğan, Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ve şeflerle davul zurna eşliğinde oynadı. Programın sonunda çocuklara hediyeler verildi.

Kaymakam Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, programın Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Yarışma programına katılan 3 kişinin de projeye dahil olduğunu belirten Aydoğan, "Onlarla beraber Vakfımızın da katkılarıyla dezavantajlı çocuklarımızı bir araya getirdik. Birlikte yemek yaparak bu bayramın coşkusunu yaşamak istedik." dedi.

Gülşah Suna ise çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Çocuklara limonata yapmayı öğrettik. Bir arkadaşımız pizza yapıyor. Diğer arkadaşım tramisu. Çok mutluyuz. Yağmur bizi biraz üzdü ama çocuklar, 'Biz her türlü savaşırız.' dediler. Gurur duydum. Onlarla ilgilenmek, sohbet etmek, onlara bir şey öğretebilmek insana çok büyük gurur veriyor." ifadesini kullandı.

Sedat Tuncer de çocuklara tramisu tatlısı yapmayı öğrettiğini anlatarak onlarla çalışmanın onur verici olduğunu söyledi.

Çocuklardan Elif Beyza Şimşek de çok eğlendiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla yemek yapmak ve eğlenmek için geldim. Portakallı ve limonlu limonata yapıyorum." diye konuştu.