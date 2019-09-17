17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mevsimsel geçişler ve pek çok alerjik reaksiyonlar sonucu boğazda oluşan yanma hissi ve nefes alamama durumları, bizlerin çeşitli aralıklarla öksürük nöbetlerine tutulmamıza sebebiyet vermektedir. Özellikle de İlkbahar ve Kış arifesinde daha fazla maruz kaldığımız bu can sıkıcı durumdan kurtulmak adına ise, bir kaç küçük detaya dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu detayları Öksürüğe Ne İyi Gelir başlığı altında incelemeden önce, öküsürğün evreleri ve çeşitlerini de ayırmamız gerekmektedir. Zira;
olarak ayırabileceğimiz bu reaksiyon hastalığını sırasıyla, gıcık tutması, boğaz kaşınması ve hava kirliliğinin yaratmış olduğu ciğerlerde ki nefes alma aksaklıkları izlemektedir. Öyle ki, bu aşamaları yaşamadan önce kişi kendisine de dikkat edip gerekli önlemleri almak zorundadır. Bu önlemler içerisinde aşırı sigara ve soğuk alkol tüketiminin azaltılması en başta gelenleridir. Özellikle de balgamlı öksürükten sonsuza dek kurtulmak istiyorsanız, sigaraya sağlam bir elveda demek zorundasınız. Sigara kullanımının bırakılmasının dışında, kuru ve balgamlı öksürüğe nelerin iyi geleceğini de iyice araştırmanız gerekmektedir.
Kuru Öksürüğe İyi Gelecek Yiyecekler, Gıdalar ve Besinler
Öncelikle kuru öksürükle mücadele etmenin en başarılı yöntem bolca sıvı kullanımı olmalıdır. Nitekim boğazın gerek sıcak gerek ise sıvı tüketimi sayesinde asla kuru bırakılmaması bizlerin kuru öksürükten daha hızlı kurtulmamıza vesile olacaktır. Bunun dışında ise, yakınınızda bulunan herhangi bir aktardan alacağınız uygun ürünlerle de kuru öksürükten kurtulabilirsiniz. Bu ürünlerle izlenilecek yöntemler ise;
Balgamlı Öksürüğe İyi Gelecek Yiyecekler, Gıdalar ve Besinler
Balgamlı öksürüğün kuru öksürükten daha sıkıntılı bir tedavi süreci olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de, nemli bir bölgede yaşamaktaysanız, bu süreç biraz daha uzun olacaktır. Bunun için de balgamlı öksürük ve Öksürüğe ne iyi gelir sorusunun cevabı olarak;
gibi ürünleri gösterebiliriz. Sağlıklı bir hayat ilk önce kendinize önem vermekle başlar. Bu noktayı asla kaçırmamanız gerekmektedir.
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