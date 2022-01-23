Oksijen tüpünü omzunda taşıyarak hastayı kurtardı

AA

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçakent ilçesine bağlı Yeşildere köyünde rahatsızlanan 65 yaşındaki astım hastasına ulaşmak için yola çıkan İl Ambulans Servisine bağlı 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşadı.

TÜPÜ OMZUNDA TAŞIDI, HASTAYA MÜDAHALE ETTİ

İl Özel İdaresi ekibinin desteğiyle köye ulaşan sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ambulans evin bulunduğu alana gidemeyince yürüyerek yola devam edildi.

Bir sağlık görevlisinin oksijen tüpünü omuzunda taşımasıyla ilerleyen ekip, eve ulaşarak hastaya müdahale etti. Hasta, müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.