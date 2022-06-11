Oksidasyona uğrayan balık yağındaki tehlike!

Balık yağının sadece çocuklarda değil, her yaşta kullanılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Barkın Berk; çocuklarda gelişim ve büyümeyi hızlandırmak, yetişkinlerde ise hücrelerin gerilemesi ve yıkımını engellemek için mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin yeme içme ve beslenme tarzı açısından riskli konumda olduğuna değinen Prof. Dr. Berk, “Dolayısıyla bu riski mümkün olduğu kadar azaltmak zorundayız. Özellikle kalp rahatsızlıkları, damar tıkanıklığı gibi sorunları için belirli yaştan sonra balık yağı kullanılmalıdır. Ancak Türkiye’de genellikle çocuklarda kullanılmaktadır” açıklamasını yaptı.
BOZULMA SÜRESİ SADECE 10-12 SAAT
Son yıllarda yapılan bazı araştırmaların balık yağlarının oksidasyonu ve zararlarıyla ilgili çok ciddi çalışmalar olduğunu belirten Prof. Dr. Berk şunları söyledi: "Bu çalışmalarda şunu gördük; özellikle balık yağları diğer sıvı yağlardan daha hızlı oksidasyona uğruyor. Ve buna bağlantılı olarak üstünde araştırmalar, çalışmalar yapmaya başladık. Sonucunda ise balık yağları eğer sıcakta bırakılır, uygun şekilde karanlıkta saklanmaz, normal şartlar altında kapalı kaplarını ağzı açık şekilde ya da sıkıca kapatmadan saklanırsa çok hızlı şekilde oksidasyona uğrar. Oksidasyon süresi ise yaklaşık 10-12 saat gibi kısa süre içinde başlıyor. Bu yüzden balık yağları hızla bozuluyor."
"İSTEDİĞİNİZİN TAM TERSİNİN OLMASINA NEDEN OLUYOR"
Oksidasyona uğrayan balık yağı kullanıldığında verebileceği zararları anlatan Prof. Dr. Berk, “İleri yaşlar için konuştuğumuzda, mesela balık yağını kalp rahatsızlığınız için kullanıyorsanız oksidasyona uğramış balık yağı tam tersine bu riskinizi artırıyor. Alzheimer için kullanıyorsanız da tam tersine unutkanlığınızı artırıyor. Ya da kansere neden olabiliyor. Yani aslında istediğiniz şeylerin tam tersinin olmasına neden oluyor. Çocuklarda kullanıldığında da genel metabolik hastalıklara zemin hazırlanıyor. Bu rahatsızlıklarının daha küçük yaşlarda kazanılmasını sağlıyorsunuz” şeklinde konuştu.
"HAVAYLA ÇOK FAZLA TEMAS ETMEDEN KULLANIN"
Prof. Dr. Berk son olarak şu uyarılarda bulundu: “Balık yağını açtıktan sonra, kokusunda bozulma ve renginde koyulaşma varsa hemen onu atmalısınız. Balık yağlarını karanlıkta ve soğukta saklayın. Ürün açıldıysa havayla temas etmeden çok hızlı tüketilmelidir. Ya da tekli ambalajlanmış üzerinde belli koruma olan yağlar tercih edilebilir. Çünkü bu ürünler ışıkla çok daha az temas eder.”
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