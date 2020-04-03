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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın süresince fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

''Salgın sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisine kadar tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdiği fedakarlığı milletimiz unutmayacaktır. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize verileceğini ve bir şehir hastanesi olarak anılacaktır. Cemil Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.''

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