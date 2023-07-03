EVRENİN ÜÇ BOYUTLU HARİTASI BELLİ BİR YERE KADAR ÇIKARILABİLECEK
Öklid teleskobu ayrıca Albert Einstein'ın yerçekimi hakkında hipotezini de inceleyecek. Einstein'ın teorisi Öklid'in topladığı veriler ile tespit edilebilecek.
ESA, görünen yıldızların ve galaksilerin, evrenin toplam madde ve enerjisinin sadece yüzde 5'ini bildiğimizi vurguladı. "Bu görünür katmanın altında, gölgeli parçacıklardan ve bilinmeyen enerji alanlarından oluşan gizemli bir göksel bölge vardır" diyor.
Öklid teleskobu bu gizemli göksel bölgeyi oluşturan ve karanlık madde enerjilerine neden olan birçok bileşeni inceleyerek zamanı temsil eden üçüncü boyutla birlikte evrenin 3 boyutlu haritasını çıkarabilecek.
Kaynak: WCCFTECH