Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Billy Donovan'ın yerine 35 yaşındaki Daigneault'un getirildiği kaydedildi.

Geçen sezon Oklahoma City Thunder'da antrenörlük yapan Daigneault, daha önce de NBA'in alt liginde yer alan Oklahoma City Blue'yu çalıştırmıştı.

NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta başlayacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.